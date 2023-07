Mary Méndez es una de las presentadoras colombianas más conocidas en el mundo del entretenimiento. Con más de veinte años de experiencia, la samaria actualmente hace parte del programa ‘La Red’ del canal Caracol, lugar en el que ha logrado ganarse el cariño de los colombianos.

Sin embargo la presentadora alarmó a sus seguidores con la noticia de que iba a ausentarse por unos días. De inmediato surgieron varios rumores de que Mary Méndez salía del programa pero fue la misma samaria quien lo desmintió a través de su cuenta de Instagram.

La presentadora se mostró molesta por los rumores y aseguró que muchas personas lo hacen sólo para generar más clics, lo que de acuerdo a la samaria los convertía en “personas ignorantes”, es decir con “ausencia de información”.

“El fin de semana en La Red dije de manera muy clara que no me voy, simplemente me obligaron prácticamente a tomar vacaciones porque mis vacaciones se estaban venciendo. (...) He visto todos los titulares habidos y por haber en los que dice que Mary Méndez se va de la red”, contó la presentadora colombiana.

Finalmente dijo que estos rumores no afectaban en nada su carrera y que no les prestaba mucha atención: “eso no me va a generar ni angustia ni preocupación”, finalizó la presentadora de ‘La Red’.