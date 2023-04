“Me apetecía mucho formar parte de esta pandilla”: Romain Duris de ‘Los tres mosqueteros: D’Artagnan’

-Usted y Martin Bourboulon vuelven a trabajar juntos

Martin me había hablado del proyecto de ‘Los tres mosqueteros’ y me hacía ilusión volver a trabajar con él. Me pareció emocionante poder interpretar a estos personajes en la actualidad y tratar de modernizarlos. Me apetecía mucho formar parte de esa pandilla. También me gustaba la idea de montar a caballo y aprender a manejar las armas.

-¿Qué significa para usted la historia de ‘Los tres mosqueteros’, de Dumas?

No la leí de niño, pero me sumergí en ella para preparar la película. Creo que la escritura de Dumas es brillante. Su historia es impresionante, rica en enigmas y aventuras. Me lo pasé muy bien leyéndola.