“Me da tristeza”: la dura situación que vive familiar de Andrea Valdiri

No obstante, y luego de la fecha de celebración de aniversario de bodas con Saruma, Andrea se ha ido untando poco a poco de las pantallas, pero no todo han sido buenas noticias.

En las historias explicó que está pasando por la pérdida de su tercer hijo, “mi esposo me compró una prueba de embarazo, porque yo me sentía muy mal y pues, la alegría de los dos fue que nos dio positivo, esa felicidad la verdad que es muy buena, yo no he podido tener mi primer hijo”, expuso la hermana de Valdiri.

Luego, en el transcurso de su relato, confesó que no todo fue iba marchando bien pues, pues luego de realizarse una ecografía, se dieron cuenta que el embarazo era anembrionario, esto ocurre cuando un embrión nunca se desarrolla o deja de desarrollarse, es reabsorbido y deja un saco gestacional vacío, según la Clínica Mayo.

“He llorado lo que ustedes menos creen, he estado triste, porque, no fue una respuesta positiva para ninguno de los dos, yo ya he vivido este proceso tres veces y siempre me da como depresión, tristeza, uno a veces quiere cosas en la vida y no le salen”; concluyó en una de sus historias.

A su vez la también creadora de contenido, afirmó que seguirá luchando y se realizará un tratamiento, recalcó que es un proceso de aproximadamente un año y que seguirá intentándolo hasta conseguir ser madre.