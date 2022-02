Diferente a lo que parecía, este miércoles Belinda demostró que sí estaría sufriendo por su ruptura con Christian Nodal.

La pareja terminó su compromiso el pasado fin de semana, el cual fue anunciado por el mismo cantante, quien no dio detalles de la separación, pero pidió respeto para ambos.

Pese a esto, los rumores no han dejado de sonar sobre las razones de la inesperada ruptura, sobre todo una en la que se dijo que la mexicana le habría mentido a su novio en temas de dinero, por lo que él no la perdonó y prefirió finalizar.

Ante esto, la interprete de ‘Luz sin gravedad’ no se había pronunciado hasta hoy. A través de una historia en Instagram, la cantante expresó todo lo que estaba sintiendo tras la ruptura, agradeciendo primero que todo el apoyo de sus fanáticos.

“Esto días han sido difíciles. Ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho”, comenzó diciendo.

Agregó que “les pido que nuestra energía sea de amor y respeto hacia los demás. Empiezo una nueva etapa en mi vida concentrándome en estar bien tanto espiritual como profesionalmente”.

Finalmente, Belinda indicó que cierra un ciclo en su vida, en el que aprendió mucho y terminó su escrito con una frase de la filósofa francesa Simone de Beauvoir .

“El día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de si misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella como para el hombre fuente de vida”, puntualizó.

Como era de esperarse, las opiniones divididas sobre sus declaraciones hicieron su aparición. Algunos apoyaron a Belinda, mientras que otros la señalaron por lo sucedido con Nodal. (¿Por mentirosa? La razón por la que Christian Nodal y Belinda terminaron)

Belinda y Nodal empezaron su romance en el 2020. La pareja era una de las más seguidas por la prensa rosa, más aún cuando se confirmó su matrimonio. Aún se desconoce si la cantante regresará el anillo de 3 millones de dólares a su expareja.