“Sí fue real... no fue marketing”, dijo Aída para comenzar su relato sobre lo que fue estar enredada con Yeferson antes de que se filtra un video de ambos besándose, el cual formó tremendo alboroto.

Según Merlano, ellos se empezaron a hablar por Instagram, después de que ella hiciera un video hablando sobre las ‘puchecas’ que se puso Cossio y desde entonces comenzaron a tener una cercana amistad.

Luego de unos nueve meses de estar hablando por fin se conocieron, pero para ese entonces ambos estaban con sus relaciones. Sin embargo, tiempo después, cuando ya estaban solteros y ansiosos de compañía, decidieron darse una oportunidad.

Así comenzó su historia de amor

Los mensajes y charlas largas lograron hacer que Cossio y Aida tuvieran un noviazgo, esto después de que Yeferson terminó con Jenn Muriel.

Ambos trataban de no hacer público su amor, ya que era mejor tener las cosas fuera de las redes sociales, por lo menos hasta que estuvieran seguros de revelarle a sus seguidores que estaban juntos.

Se dañó todo...

A pesar de que todo iba bien, un video donde los dos se besaban terminó por arruinar su relación. Aída aseguró que “la embarrada fue que él no hizo pública la ruptura” y todos creyeron que ella era la amante, luego de ver las imágenes filtradas, pero en realidad no fue así, pues ella era en ese momento era la ‘la oficial’ y ya llevaban un buen tiempo estando juntos, tanto así que Merlano se enamoró.

“Nos llevábamos muy bien, la conexión con él fue brutal... Yo si me enamore de Yeferson... Las cosas más bonitas que me han dicho en la vida me las ha dicho él”.dijo Merlano

Ante la infinidad de rumores que empezaron a salir, ninguno de los dos soportó la presión y acabaron con la relación.

Al final, todo se dio en el momento equivocado, y las cosas no pasaron como ellos esperaban. Aun así, Aida dijo que Cossio es una excelente persona y que “ojalá en redes mostrará más el buen ser humano que es en la vida real”.

