Una de las revelaciones que más han impresionado fue sobre cómo se enteró de la infidelidad de Piqué. “Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba”, aseguró sobre los difíciles momentos que vivió en 2022, cuando se separó del padre de sus dos hijos. “Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto. [El] hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado”, aseguró.

A la pregunta sobre qué significan sus hijos Sasha y Milan en este momento de su vida, dijo: “Ellos para mí lo son todo, son la razón de mi vida. Me inyectan una fuerza cada día indescriptible, y además me llenan el día a día de alegrías”.

Igualmente, habló del apoyo que ha sentido de sus fans en esta etapa de su vida.

“Son los mejores fans del mundo, me sienten hasta la médula de sus huesos. Perciben mis estados de ánimo de una forma casi metafísica. Me conocen, me apoyan, me entienden, me defienden a capa y espada, me hacen sentir acompañada y validada”, aseguró.

La cantante, quien ha sido vinculada sentimentalmente con el piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, habló francamente sobre su soltería. Expresó que se siente fuerte y que hay días en que siente que ha vivido tantas cosas duras, que puedo enfrentar a lo que sea.

En la entrevista retomó sobre la salud de su padre, del que considera un ejemplo de resilencia. Recordó que a sus 91 años superó el covid, dos accidentes, una neumonía y cinco cirugías, estas en menos de seis meses.

“Mi tiempo libre, que es poco, he tenido que dedicar este año a luchar por sacar a flote a mis hijos, mis padres, mi nueva vida fuera de España. Proveer un nuevo hogar para mis hijos. Intento trabajar o hacer algo divertido cuando los niños están en el cole o cuando están con el papá, el resto del tiempo estoy con ellos y para ellos, y trabajando en ofrecerles una estructura que les dé estabilidad. Poco a poco lo estoy consiguiendo, reconstruyendo el nido”, dijo para la revista People.

