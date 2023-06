“Decidí entrar al quirófano, porque siempre un cariñito de más no viene mal, estaba un poquito grande la verdad. Fueron ocho cirugías en una, la verdad y ahora como que pienso muy bien y digo de pronto como que me excedí un poquito en las cirugías, en una sola, porque fue mucha anestesia”, indicó.

Una de las famosas que recurrió al quirófano fue la querida cantante de música popular, Francy. Ella, no conforme con practicarse una cirugía, se hizo ocho en un mismo día, y decidió contar su historia para que las mujeres no abusen de estos procedimientos como lo hizo ella.

Ella dice que valió la pena

Pese a que ahora que lo piensa cree que fue exagerado, ella está feliz con los resultados y se siente satisfecha.

“Me hice lipomarcación en el abdomen y los brazos, la prótesis del seno me lo puse más chiquito porque me iban a explantar pero realmente el tejido mamario no alcanzaba para tener el seno normal, entonces el médico decidió ponerme una prótesis más pequeñita, realmente lo necesitaba porque estaban muy grandes un poco desproporcionadas, me metieron grasita en la cola y me cerré un poquitico la nariz”, indicó la cantante.

Contó también en el programa que pasó días muy duros, en donde no hacía sino llorar y pensar en lo que había hecho. Con apoyo de su familia superó el post operatorio, pero asegura que ahora se cuidará mucho pues no vuelve a un quirófano.

“Fue muy duro, lloré muchísimo, tuve el apoyo de mi familia. La cara no me dolió, salí del quirófano tal cual me ves, sin un morado, pero le cuerpo sí, muy inflamada, muy morada y muy adolorida. La verdad fue una cosa que yo decía ¿Qué hice?, pero buena ya se hizo”, contó.