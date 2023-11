La separación entre Shakira y Gerard Piqué, anunciada en junio de 2022, generó intensas discusiones y controversias. La pareja, que estuvo unida durante 12 años y tuvo dos hijos, Sasha y Milán, se convirtió en tema de interés público. Aunque la cantante abordó abiertamente la ruptura, utilizando la experiencia como fuente de inspiración musical, el exfutbolista había mantenido un silencio notable al respecto.

Después de más de un año desde la mediática separación, Gerard Piqué optó por abordar los acontecimientos en una extensa entrevista con la radio catalana RAC1. Consciente de las numerosas especulaciones que giraban en torno a su vida, tanto en los medios como en las canciones de su expareja, el exdeportista compartió su perspectiva con el periodista Jordi Basté.

Piqué expresó que hay un desconocimiento significativo sobre los detalles de su relación con la colombiana y que los medios han difundido teorías falsas.

Lea también: ¿Le llegó el karma a Paola Jara? Jessi Uribe habló de su exesposa y dejó callado a más de uno

“De todo lo que he vivido, la gente no sabe ni un diez por ciento de lo que pasó. Pero es algo privado. La gente no tiene idea de cómo soy, es parte del circo”.

Por otro lado, Gerard Piqué aclaró que no le da importancia a todos los señalamientos y críticas que ha recibido, en especial desde que Shakira publicó canciones como ‘Bzrp Music Sessions, Vol. 53’, ‘TQG’, ‘Monotonía’ y más; en las que ella alcanzó a revelar detalles de los términos en que la relación llegó a su fin y todo lo relacionado con Clara Chía, actual pareja del ahora streamer.

“Es bueno saber qué dicen, pero no darle importancia. No vivo de espaldas a lo que pasa, pero simplemente no respondo”, agregó.

Por otra parte, aseguró que su carácter y forma de ver los problemas fue lo que le permitió mantenerse en calma y en paz; pues sabe que muchos querían lastimarlo con sus comentarios.

Le puede interesar: “Aléjate, perra”: Esta fue la reacción de Jennifer Lopez ante una fan de Ben Affleck

“Si le hubiera dado importancia a lo que decían de mí, gente que no me conoce en el año más difícil de mi vida, me hubiera tirado de un sexto piso”, subrayó, además, dijo que no siente la necesidad de desmentir todo lo que dicen de él, pues esto sería desgastante y no lo cree necesario: “me da igual”.