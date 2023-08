“Me llamó mi Ex, cuenta un momento de mi vida en España en el que un amor me abandonó por otro y aunque creo que me lo merecía porque yo la había descuidado un poco, luego volvió para decirme que me extrañaba y que el nuevo amor no le daba todo lo que yo le ofrecí. Así que un día de bohemia me acordé y salió esta canción que finalmente cuenta una historia que a todos nos ha pasado” comentó Dany Cardona.