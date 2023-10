“Me metieron carreta”: Juan Diego Alvira revela cómo lo “engatusaron” en importante medio de comunicación

El periodista colombiano Juan Diego Alvira ha aclarado las circunstancias que rodearon su salida de la revista Semana. Contrariamente a los rumores, Alvira afirmó que su partida no se debió a conflictos con la directora Vicky Dávila. “La verdad es que con Vicky Dávila sí tuve problemas como con cualquier director, directora. Duré cinco meses y honestamente no fue por problemas con Vicky”, explicó Alvira.

Alvira dejó Semana debido a una propuesta que recibió del Canal RCN. “Yo me fui de Semana porque a mí me hizo una propuesta el Canal RCN y ahí yo dejo Semana”, comentó. Sin embargo, la promesa del Canal RCN no se materializó como esperaba. “Me voy supuestamente a concretar la propuesta con RCN y ahí me metieron carreta”, expresó Alvira, insinuando que fue engañado por el canal.