“Me quitaron un tumor”: Actriz de Rebelde dice que se sometió a un procedimiento por grave enfermedad

“Hace unas semanas me operaron de la tiroides (me quitaron un tumor y media glándula), y aunque la recuperación ha sido complicada, agradezco cada una de las enseñanzas a lo largo de los días”, compartió en una publicación en Instagram.

La ex colaboradora de “Despierta América” y actriz de telenovelas como “Rebelde” y “Velo de Novia” reveló este sábado el complicado episodio de salud que recientemente ha atravesado. A través de imágenes que documentan su paso por el quirófano, describió detalladamente lo ocurrido y cómo se encuentra en la actualidad.

“Gracias a mi familia y amigos que no me soltaron en días de incertidumbre, gracias a DIOS por darme la salud, la fe y certeza siempre, a mis doctores que con toda su sabiduría y paciencia me han tratado y sacado adelante”, agregó.

Desde que se supo de su situación, los mensajes de apoyo de amigos, colegas y seguidores no han cesado. Con tres millones de seguidores solo en Instagram, Cynthia se encuentra en buen estado y decidida a seguir dando lo mejor de sí.

