El famoso intérprete de música popular, John Alex Castaño, compartió recientemente en una conversación franca detalles sorprendentes sobre su turbulenta infancia que estuvieron a punto de llevarlo por sendas peligrosas. Durante una entrevista en la emisora Tropicana, Castaño confesó su temprana exposición a las drogas y actividades delictivas que iniciaron cuando tenía apenas nueve años.

“Mi perspectiva en aquel entonces era bastante peculiar... Me transformé en un pequeño ladrón en mi humilde pueblo. Experimenté con marihuana a los 9 años y abandoné mi hogar al año siguiente. Vi a otros involucrarse en ello... Recuerdo que en una ocasión, durante mi cumpleaños, terminé mezclándome con malas influencias. Observé cómo se iniciaban en eso y pensé ‘es aquí donde comienza’”, compartió el músico.

Posteriormente, añadió: “Mi crecimiento fue en las calles... y esto me permitió atestiguar muchas realidades fuera de lo común... Me trasladé con mi guitarra hasta Pereira... Fui genuinamente un delincuente y no es algo que oculte... Es fundamental observar la realidad del mundo tal cual es”.