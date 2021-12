La necropsia confirmó la causa de la muerte, sin embargo, aún no se puede catalogar como homicidio.

"Se evalúan diferentes hipótesis, pero presenta cuatro heridas corto-punzantes en el abdomen que le generaron la muerte. Por lo pronto estamos terminando de verificar las diferentes hipótesis y los análisis técnicos para determinar si hubo un homicidio o un suicidio", dijo Barbosa a Noticias RCN.

También declaró sobre la muerte de Marleny Hernández, madre del Estilista, que se encontraba con él en su condominio ubicado en La Calera, Cundinamarca.

“En el caso de la madre del señor Leal hay evidencia de que fue una muerte violenta, un homicidio, hay una herida corto-punzante que produjo la muerte”, dijo el Fiscal.

Añadió que se adelantan los procesos de investigación para ambos casos para los cuales son múltiples las hipótesis, sin embargo, aseveró "solo existen dos caminos, suicidio u homicidio".

Anteriormente, se había comentado la presencia de dos armas corto-punzantes y una nota de despedida presuntamente escrita por el estilista en el lugar de los hechos.

Una amiga pagó el entierro

Según las recientes revelaciones realizadas por Jhonier Leal, hermano de Mauricio Leal, fue una amiga la que debió cubrir con los gastos del entierro del estilista y de su mamá.

Lo anterior, debido a que tras la muerte de Mauricio y su madre, la familia quedó sin acceso a las cuentas bancarias de la víctima.

Esto, mientras se realiza el proceso de investigación por parte de las autoridades en un caso que aparentemente se trataría de un homicidio – suicidio.

La información fue compartida por Jhonier a través de una entrevista en La FM, en donde también aprovechó la oportunidad para desmentir algunas versiones que se han rumorado sobre su vinculación en el caso y un supuesto seguro de vida.

"En absoluto, es más ni siquiera he averiguado por ningún seguro porque la contadora de mi hermano y la administradora me hicieron saber que Mauricio no tenía seguros", detalló.

Asimismo, expresó que entre los recursos de su hermano "no había ni siquiera una póliza exequial", siendo este el motivo por el que una clienta y amiga de Mauricio cubrió todos los gastos.