Melissa Martínez se encuentra en pleno proceso de mudanza tras anunciar su separación de su ex pareja Matías Mier y para adelantar trabajo, la periodista deportiva decidió desocupar y evacuar una de las zonas del lugar y empezó por revisar todas las cosas de su “cuarto de closet”.

“En este espacio debe quedar lo justo y necesario, voy a comenzar con la limpieza de cosas”, así empezó la serie de historias de Instagram y explicando que tenía ropa, accesorios y todo tipo de prendas con etiquetas, que comprobaban que nunca las había usado.

Encontró ropa, accesorios y prendas con etiquetas que nunca había usado y empezó a seleccionar las cosas para sacar de ese cuarto.

Eso sí, muchos internautas le cuestionaron lo que haría con todas esas prendas y accesorios, por lo que Melissa respondió que serían regaladas a amigas, colaboradoras y una fundación.

Cerca de la medianoche, terminó de organizar y limpiar el cuarto con ayuda de una persona de confianza, y decidió regalar más de 500 piezas de ropa, zapatos y accesorios en buen estado.

“Miren todo lo que saqué... Saqué más de 500 piezas!!! Ropa, Zapatos, accesorios y hace días no me sentía tan contenta”, compartió.

En un mensaje reflexivo, Melissa compartió que no necesita tantas cosas y animó a las personas a donar lo que no necesitan a quienes lo necesitan. Este es otro ejemplo de la transformación de la vida de Melissa Martínez tras su separación.

“Ahora tengo una tienda de ropa y, normalmente, promociono mis piezas. Tengo muchas cosas en maravilloso estado... Ojalá, si ustedes tienen los medios, pudieran hacer el mismo ejercicio y donarlo a personas que lo necesitan... ni yo, que hago tanto programa de televisión, tanto evento, tanto show, tanta foto, tanta vaina; necesito tanta cosa. Más de la mitad de las cosas, no las he comprado; han sido regalos, que me envían para promocionar, muestras de taller de la tienda”, dijo.