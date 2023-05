¿Qué ha sido de ellas 30 años después? Paola Turbay se dedicó al modelaje y a la presentación de programas de televisión en Colombia, como Hola Paola y Gente Corrida. También incursionó en la actuación, protagonizando series como Noticias Calientes y Las Noches de Luciana. Posteriormente, se trasladó a Estados Unidos, donde participó en producciones como True Blood, The Secret Life of the American Teenager y The Mentalist. Actualmente, tiene 52 años y está casada con el empresario Alejandro Estrada, con quien tiene dos hijos.

Michelle McLean también continuó su carrera en el mundo del espectáculo, trabajando como modelo, presentadora y actriz. Además, creó la Michelle McLean Children Trust, una fundación que ayuda a los niños desfavorecidos de Namibia. En 2018 fue invitada al certamen Miss Universo como jurado. Actualmente tiene 50 años y se desempeña como embajadora de O&L Group, el mayor grupo empresarial privado de Namibia y está casada con el ex futbolista Gary Bailey desde 2013.

También ha trabajado como maestra de ceremonias en 26 países, incluyendo Sudamérica y Asia y ha presentado programas de televisión de diferentes géneros, como magazine, lifestyle, música y e-commerce. Asimismo, participó películas como “El Rey Escorpión” y “The Power of One”. También ha escrito los libros “You’re Awesome: 21 Crafts to Make You Happy y The Magic of Mandela”.