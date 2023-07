Mick Jagger es más que un cantante de rock

A lo largo de su carrera, Jagger ha cautivado al mundo con su presencia en el escenario, su voz inconfundible y su capacidad para mantenerse relevante década tras década.

Conozca aquí cinco datos que debe conocer sobre este icónico líder de una de las agrupaciones inglesas más destacadas en el mundo.

La esencia rebelde desde sus inicios

Mick Jagger nació el 26 de julio de 1943 en Dartford, Inglaterra. Desde joven, mostró una pasión por la música y el arte, pero fue en la década de 1960 cuando su destino se selló. En 1962, Jagger se unió a una banda formada por su amigo de la infancia, Keith Richards, junto con Brian Jones, Ian Stewart y Charlie Watts. Así nacieron los Rolling Stones. Desde sus primeras presentaciones, Jagger se destacó por su presencia en el escenario y su forma provocadora de cantar, lo que lo convirtió rápidamente en un ícono rebelde del rock.

El carácter polifacético de Jagger

Más allá de ser un carismático cantante, Mick Jagger ha demostrado ser un artista polifacético en el mundo del entretenimiento. A lo largo de los años, ha incursionado en la actuación y ha participado en películas como "Performance" (1970), "Ned Kelly" (1970) y "Freejack" (1992). Además, ha demostrado sus habilidades como productor musical en varios proyectos. Su capacidad para adaptarse a diferentes campos artísticos ha sido un testimonio de su talento y versatilidad.

La icónica lengua de los Rolling Stones

Si hay un símbolo que representa a los Rolling Stones y a Mick Jagger, es la icónica "lengua" que aparece en sus portadas de álbumes, camisetas y escenarios. Diseñado originalmente por el artista John Pasche en 1970, este distintivo logo fue inspirado por la grandeza de Jagger: su energía, su estilo y su inimitable presencia en el escenario. La "lengua" se ha convertido en uno de los logotipos más reconocidos en la historia de la música, simbolizando la actitud provocadora y audaz de la banda.

Una carrera musical imparable

La carrera musical de Mick Jagger y los Rolling Stones ha sido una de las más longevas e influyentes en la historia del rock. A lo largo de los años, la banda ha lanzado una impresionante cantidad de álbumes exitosos y ha realizado innumerables giras mundiales.

Canciones como "Paint It Black", "Sympathy for the Devil", "(I Can't Get No) Satisfaction" y "Start Me Up" han dejado una huella imborrable en la cultura musical global. Jagger, junto con los Stones, ha establecido un legado que sigue inspirando a nuevas generaciones de artistas y fanáticos del rock.

Energía sin límites

Incluso después de más de medio siglo en la industria musical, Mick Jagger sigue siendo un torbellino en el escenario. Su energía, vitalidad y carisma parecen inagotables. A pesar de enfrentar algunos problemas de salud en el camino, Jagger ha demostrado una dedicación implacable a su arte y su pasión por la música en vivo. Su capacidad para moverse con la misma agilidad y carácter que lo hacía en sus inicios es verdaderamente impresionante y es una prueba del amor incondicional que tiene por el rock 'n' roll.