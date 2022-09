El tema impactó tanto en la cultura pop que llegó a tener una sátira, “Amish Paradise” de Weird Al Yankovic, cuya letra era totalmente contraria a la original.

El rapero nació en 1963 en el estado de Pensilvania, pero se mudó al sur de Los Ángeles a finales de la década de 1980 para iniciar su carrera musical con la publicación del disco “It Takes a Thief” del que se desprendieron sencillos como “Fantastic Voyage” y “It Takes a Thief”.

Entre los discos que publicó posteriormente destacan “My Soul”, “Coolio.com”, “El Cool Magnifico” -con guiños a la comunidad latina de Los Ángeles-, “The Return of the Gangsta”, “Steal Hear y “From the Bottom 2 the Top”.

De forma paralela a la música, Coolio también participó en el mundo audiovisual con más de 100 créditos en series y películas, además de publicar el libro de cocina y el programa “Cookin’ with Coolio”.