Muere la actriz argentina Cecilia Gentili, estrella de la serie Pose y activista trans

Gentili nació en Gávez, provincia de Santa Fe, donde se crió. Trágicamente, sufrió abuso sexual por parte de un vecino desde los seis hasta los diez años, algo que ella misma contó en su libro Faltas: Letters to Everyone in My Hometown Who Isn’t My Rapist (LittlePuss Press), publicado en octubre pasado.

A los 12 años se declaró gay, lo que no fue aceptado por su familia y fue solo en sus años en la Universidad de Rosario que conoció a una persona transgénero y empezó a identificarse como mujer trans.

Le peude interesar: Fans de Karen Sevillano están dichosos por su llegada a la Casa de los Famosos

Gentili se trasladó a Nueva York a los 26 años y durante unos diez años vivió sin papeles, trabajando como trabajadora sexual para sobrevivir. Luego, ayudó a crear el movimiento DecrimNY para defender la justicia y los derechos de las trabajadoras sexuales.

Gentili también fue una reconocida activista por los derechos de las personas con HIV/SIDA y la comunidad trans y recibió importantes premios por su trabajo.