El actor de 49 años era conocido por sus papeles para películas y series como Beverly Hills 90210, Buffy, la cazavampiros, Inteligencia Artificial, American Pie 2, The Lost World: Jurassic Park y Two and a Half Men.

Turk nació en 1970 y vivió en Colorado, Estados Unidos. Comenzó su carrera como actor en 1993 con pequeños roles para programas como Salvados por la campana: la nueva clase, Panther, Crocodile Dundee en Los Angeles y Beach House. Más tarde interpretó a Tiny en el drama juvenil Beverly Hills, 90210, en 1995.

Daniel Knauf, creador de la serie Carnivàle, de HBO, fue uno de los que se despidió del actor en su cuenta de Twitter y al mismo tiempo llamó a donar dinero a la familia del fallecido: “Duerme tranquilo, gigante amable. Era un gran hombre. Mi corazón está roto. Si te encantó su trabajo en Carnivàle, únete a mí y ayuda a su familia”.

Los último trabajos de Turk en televisión, antes de que se le diagnosticara el cáncer, fueron Animal Kingdom (2016) y NCIS: Los Ángeles (2017) y para cine en películas de serie b como El asesinato de un gato (2014) o el thriller El asesino está entre nosotros (2016).

