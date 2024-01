Murió el hijo de Rick Harrison, el famoso presentador de 'El precio de la historia'

A diferencia de su famoso padre, Adam Harrison se dedicó a la plomería y mantuvo un perfil bajo, alejado del foco mediático del programa ‘El precio de la historia’. Su vida privada y profesional, por lo tanto, permanecieron en gran medida desconocidas para el público. Lea también: El curioso reclamo de Jessi Uribe a su mamá durante la vacunación de su sobrina

Este lamentable suceso deja una huella en la familia Harrison y en los seguidores del programa, quienes han mostrado su apoyo y condolencias a través de diversas plataformas sociales.

Su hermano Corey se manifestó

Corey Harrison ha expresado su dolor y enfado ante la trágica muerte de su hermano Adam en una extensa publicación en redes sociales. "Estoy completamente devastado y furioso al saber que mi hermano perdió la vida debido a la crisis de los opioides. Esta crisis está cobrando innumerables vidas, y es hora de que canalicemos nuestra rabia colectiva y exijamos medidas inmediatas", compartió en Instagram.

Insistió en que no se pueden permitir episodios como este: "No podemos ignorar estas drogas mortales. El tráfico de drogas a través de nuestras fronteras debe ser enfrentado, y aquellos responsables deben rendir cuentas. No es un tema político, sino una cuestión de salvar vidas. Adam, merecías mucho más. Tu memoria alimentará mi inquebrantable determinación para lograr un cambio radical. No descansaremos hasta que se haga justicia".

Corey eliminó la publicación

Si embargo la mañana de este sábado, Corey la publicación de sus redes sociales. Y dejó en su cuenta de instagram una fotografía de ambos cuando eran niños, acompañada del mensaje: "Wax (nombre cariñoso para Adam), siempre te amaré".