Murió la cantante Cat Janice por un cáncer terminal: le compuso una canción a su hijo

'Catherine Janice', la talentosa cantante estadounidense que se volvió viral en las últimas semanas, falleció el miércoles, 28 de febrero. La conmovedora historia de esta mujer, que enfrentaba un cáncer terminal, tocó el corazón de miles de internautas, quienes catapultaron a la fama la canción dedicada a su hijo de siete años.

El tema musical titulado 'Dance You Outta My Head', compuesto especialmente para su pequeño hijo, ganó popularidad en redes sociales y diversas plataformas digitales. En YouTube, iTunes, Spotify y TikTok, miles de personas escucharon y compartieron la emotiva canción, ya que 'Cat' había prometido dejar las regalías a su hijo para cuando ella ya no estuviera.

“Esta mañana, desde el hogar de su infancia y rodeada de su amada familia, Catherine entró pacíficamente en la luz y el amor de su creador celestial”, escribieron sus familiares a través del Instagram de la artista.

Además, agradecieron a todas las personas alrededor del mundo que compartieron su canción para el futuro de su pequeño hijo. “Estamos eternamente agradecidos por el gran amor que Catherine y nuestra familia han recibido durante los últimos meses. Cat vio cómo su música llegaba a lugares que nunca esperó y descansa en la paz al saber que seguirá manteniendo a su hijo a través de su música. Esto no hubiera sido posible sin todos ustedes”, dice la publicación.