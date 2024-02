Murió Tony Ganios, el actor de 'Porky's' a los 64 años

Le puede interesar: La millonaria cifra que ganó una latina por trabajar en Hooters el día de su cumpleaños

De acuerdo con la información proporcionada por el mencionado medio, Tony Ganios, de ascendencia griega, falleció el domingo por la mañana después de someterse a una cirugía debido a una infección en la columna. Su esposa ha expresado que todo sucedió "muy rápido" y que le resulta "irreal". Según sus palabras, "no se sentía bien y me lo ocultó durante días. Cuando finalmente me lo dijo y lo llevaron al hospital, su médula espinal estaba gravemente infectada. Fue intervenido quirúrgicamente y a la mañana siguiente su corazón dejó de latir".