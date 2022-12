Músicos de Jhonny Rivera sufrieron aparatoso accidente de tránsito

El aparatoso accidente se registró en La Línea, cuando los músicos se movilizaban en una camioneta Toyota rumbo a cumplir el compromiso, al que tuvieron que dirigirse por tierra porque no encontraron vuelos.

“Venga les cuento una cosa no tan buena. Para nosotros poder cumplir con el compromiso acá en Yopal y poder cantarles a los jóvenes del Deportivo Pereira, como no había vuelos por la final, me tocó mandar a los muchachos por tierra en camionetas”, indicó inicialmente.

Según relató Rivera en sus historias de Instagram, por fortuna ninguna persona resultó lesionada, pero la camioneta sí sufrió grandes daños.

“Bajando La Línea, eran en total tres camionetas, una de las camionetas se estrelló. No hubo heridos afortunadamente y todos salieron ilesos. El carro sí quedó muy dañado”, agregó Rivera.

Para no quedarle mal a su público, el cantante optó por enviarlos a todos por tierra y así cumplir en tarima, pero no imaginó que esto le iba a salir a otro precio.

“La solución fue mandar mi camioneta particular para que fuera a recogerlos. Además, Ciro Quiñones nos alquiló el bus que yo le había vendido. Así que vamos a estar moviéndonos en el bus”, añadió el cantante.

Tras relatar lo ocurrido, el artista compartió una foto de cómo quedó la lujosa camioneta a raíz del accidente. Además, envió un mensaje agradeciendo que el accidente no pasó a mayores.