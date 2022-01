¡Nació Lucca! El hijo de Laura Tobón

En el 2021 varias famosas anunciaron la espera de sus hijos por medio de sus redes sociales, pues Laura Tobón no se quedó atrás, en 1 de junio del 2021 publicó que estaba en gestación, noticia que encendió las redes con felicitaciones para la feliz pareja. Lea también: Laura Tobón revela el sexo del bebé que espera.

El 28 de diciembre la modelo colombiana publicó un emotivo video en el que muestra todo el proceso de su embarazo, desde el momento en el que se enteraron hasta la fecha; eso bastó para que sus seguidores entendieran que la presentadora ya estaba a punto de dar a luz.

Los rumores no tardaron en confirmarse, la noticia la dio a conocer por medio de su cuenta de Instagram con una tierna foto en la que anuncia el nacimiento de su primogénito, que lleva por nombre Lucca.

“El regalo más grande de año nuevo, el amor más increíble y puro que he podido sentir en la vida. 29/12/21 3:53pm llegaste a iluminarnos con tu luz baby LUCCA. Cuanto estaba esperando conocerte, abrazarte y cargarte... Eres más de lo que esperaba.... Así comienza nuestro 2022 con mucho que aprender y crecer!! SOY MAMÁÁ...!! todavía no me la creoooooo”, es el mensaje que acompaña la tierna foto.