Nelson Camayo y el papel antagónico que disfruta hacer en la novela Arelys Henao

Nelson Camayo nació en Armenia en 1976 y su formación actoral la comenzó cuando estaba en el colegio en Ciudad Bolívar. Decidió estudiar Filosofía y Letras, pero su pasión estaba frente a un público y ante las cámaras, así que en la casa del Teatro Nacional estudió Taller de actuación y dirección para cine llamado ‘menos es más’ con Juan Pablo Féliz y Jacques Toulemonde.

Camayo es reconocido por su actuación en ‘La milagrosa’, ‘Qué viva la música’, ‘Los ajenos fútbol club’, ‘A mano limpia’, ‘Pablo Escobar, el patrón del mal’, ‘Bloque de búsqueda’, ‘ Jungle’, ‘Orbita 9’, entre otro. No obstante, regresó a las telenovelas como ‘Dionisio Bocanegra, ‘El Sierra’ en Arelys Henao, el líder de una organización narcotraficante y está dispuesto a hacer lo que sea por el dinero.

Un hombre vengativo y un asesino a sangre fía, pero con un corazón obsesionado por Salomé, que cuando la joven escapa, Bocanegra se llena de ira y violenta a todos los que se le atraviesan, directa o indirectamente.

Un personaje que Camayo asegura que todos los colombianos lo conocen en la realidad y son ese tipo de personas que se estrellan al no saber manejar el poder que tiene.

La telenovela inspirada en la vida de una de las cantantes más importantes de la música popular, es sin duda uno de los proyectos que ha traído gran orgullo a Camayo, por la responsabilidad que significa la historia de Henao para ella y para la cultura colombiana. Por lo que asegura sentirse agradecido por ser parte de esta producción.

Considera que su personaje no es malo, solo trata de lograr sus objetivos, realizando cosas que para la sociedad no están bien: “cuando salgo a la calle y me dicen ‘usted, si es malo’, sé que estoy haciendo mi trabajo bien, porque las personas se están identificando con el personaje y no con mi persona”, sentenció.