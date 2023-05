A su vez, la modelo se sinceró con los internautas haciendo referencia a lo sola que se sintía y que no merecía el mal trato que algunas personas le dan “No soy un mala persona, he cometido errores, pero no me merezco que me traten tal mal. Es demasiado. Me levanté de una pesadilla muy fuerte porque me están pasando cosas muy fuertes”, expresó.

La joven también habría mencionado que tenía pensado viajar a visitar a su mamá para celebrar el Día de la Madres, pero no pudo hacerlo, pues las autoridades aeroportuarias se lo impidieron por su estado de alteración. “Ayer no me dejaron viajar, en el aeropuerto, porque estaba muy alterada. Por favor, no consuman vicio, piénsenlo antes de hacerlo”, dijo.