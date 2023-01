¿No estaba muerta? Revelan que ‘La Perris’ de El Capo regresa a la pantalla

Llevaba siete años por fuera del país, viviendo en México, y acaba de regresar para afrontar un nuevo reto: la grabación de la cuarta temporada de El Capo, en esta ocasión para la plataforma de streaming Paramount +.

Con un look totalmente diferente al de hace unos años, María Adelaida no confirmó si en la serie seguirá siendo la Perris (teniendo en cuenta que su personaje murió en la segunda temporada) o asumirá otro rol. La actriz paisa habló con el portal El Colombiano acerca de su momento actoral.

En algún momento se habló de que se había retirado de la actuación. Sin embargo, esto fue lo que explicó:

“De la actuación no me he retirado, me fui a vivir fuera durante siete años a México y trabajé un poco en televisión y con proyectos en teatro, que fue lo que realmente estudié y es lo que me gusta, estuve creando y explorando manifestaciones artísticas, con base a la actuación. Allá me dediqué mucho a la yoga y la sanación sonora, a través de las vibraciones, algo que siempre fue alterno a mis procesos creativos”.