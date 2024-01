“No juego en esa liga”: Danilo Carrera dice que Ricky Martin estaba interesado en él

Danilo Carrera habló en el podcast Morfi con sus compatriotas ecuatorianos Danny y Carlos. El actor hizo impactantes declaraciones sobre el cantante Ricky Martin. “¿Hay algún famoso que nunca te esperaste que te siga en Instagram?”, le preguntaron en el podcast. “Me seguía Ricky Martin, ya me dejó de seguir, pero me seguía el man”, dijo Carrera.

El actor y presentador de 35 años dijo que el astro boricua, de 52, lo quería conocer hace unos años. “Nunca lo conocí a él personalmente, pero me invitaron varias veces a conocerlo”, contó sobre Martin. “Nunca fui a conocerlo, no me interesaba, no juego en esa liga”, afirmó.

Danilo dijo ser fanático de la música de Ricky Martin. “Era de las personas que más me gustaba a mí su música de chiquito, canciones como ‘Tu recuerdo’ que la gente no conoce mucho. En el 98 cuando el man canta ‘La copa de la vida’ para el mundial yo tenía 8 años, para mí es la canción más top de las tops”, reveló.

“La gente me decía: ‘oye, Ricky Martin te sigue’, obvio que me sigue pues, obvio, yo soy el target del man”, dijo risueño. Hasta ahora, Ricky Martin no ha reaccionado a estas declaraciones del actor ecuatoriano.