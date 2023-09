Si bien Piqué había escogido no entrar en controversias y siempre había manifestado que sus hijos son su máxima prioridad, parece que la canción de Shakira ha sido el detonante para que decida hablar abiertamente sobre su relación pasada con la cantante.

Se ha revelado que Piqué participará en una entrevista en el programa ‘Joaquín: El novato’, transmitido por Antena 3, una plataforma donde se discuten tanto carreras profesionales como asuntos personales. Si bien aún no se ha anunciado la fecha exacta de emisión de esta entrevista, se ha mencionado que Piqué no estará solo. Sin embargo, no será su pareja actual, Clara Chía, quien lo acompañe, sino su amigo y socio, Ibai Llanos.

“Un espacio donde el tú a tú entre invitado y presentador es un paseo, no solo por lo profesional, sino también lo personal”, precisó la revista People en español sobre la dinámica de la conversación.