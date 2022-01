“No sabes cuántos políticos me han ofrecido dinero, no sabes qué es lo que han querido hacer conmigo, pero yo no me he prestado para esa payasada. Quien me sacó adelante fuiste tú, quien me compra eres tú, no ellos. Yo no le debo nada a nadie, ya pagué los favores que me habían hecho”, señaló.

Agregó: “Yo no voy a apoyar a ninguna campaña, a ningún político, a ningún partido, porque vale más mi amistad que yo ponerte a recibir dinero y no tenerte a ti. No me voy a dejar comprar”.

Finalmente, Daneidy se quejó de la constante vigilancia que la Dian tiene sobre sus empresas.

“Tengo a dos o tres funcionarios de la Dian preguntando todo el día por mi. Que cuánto vendo, que cuántas keratinas vendí, para quitarme el dinero. Salir adelante es tan difícil, por eso tener empresa en Colombia es súper difícil”, concluyó.

Cabe recordar que la empresaria se convirtió noticia también por la visita que hizo a una cárcel de Bogotá, para regalar kits de belleza a las reclusas, sobre todo keratinas. Aunque a algunos les pareció un noble gesto, otros lo vieron más como una oportunidad para hacer publicidad y ganar seguidores.