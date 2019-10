Esas son las palabras de la modelo soledeña Leida Esther Lambraño Ariza, conocida como Paola Ariza, tras ser señalada de estafadora por el estadounidense Brian Harrington, quien asegura que ella le prometió amor para robarle más de 6 millones de pesos.

La pareja se conoció hace algunos meses y mantuvo una relación por Internet, pero hace pocos días, el hombre decidió viajar a Barranquilla para conocer a Paola y según el extranjero, descubrió que todo fue una mentira y que se aprovechó de su amor.

Paola habló para un programa de la capital del Atlántico y contó que “me han humillado por redes sociales y creo que no soy la primera ni la última que pasa por algo así. No hay que juzgar. Yo sí hablaba con él, pero fue Brian quien me ofreció su apoyo, un hombre enamorado hace de todo. Cuando llegó a Colombia comenzó a acosarme, a buscarme y yo le dije claramente que no quería nada con él y por eso fue que se enfureció. Luego me pidió el dinero que me dio”.

Agregó que él la atemorizaba y que muchas veces le dijo que se estaba volviendo loco por ella. “Yo me asustaba, le decía que estaba mal y que buscara ayuda”. Angie Ramírez, representante de Paola, apuntó que “yo lo conocí en Estados Unidos, pero él fue quien se fijó en Paola y nos pidió ayuda para conseguir un apartamento y vivir en Barranquilla, pero nosotros no le quitamos nada”.

Amenazada

“La mayoría de la gente que me escribe por redes sociales me dice que soy lo peor y que Brian es la víctima. Él me ofendió, me humilló y debe pagar por eso. Por fortuna mi familia confía en la persona que soy. Tengo mi conciencia tranquila y en mi ciudad no he tenido que acostarme con alguien por plata. En mi barrio y en todas partes me amenazan de muerte”, expresó.

Ramírez sustenta que “a él nadie lo obligó a mandar plata. La quería enamorar y por eso lo hizo, pero nadie le puso una pistola para que diera ese dinero. Nosotras nos estamos defendiendo y Brian debe limpiar nuestro nombre”.