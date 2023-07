$!“No puedo caminar”: La odisea que vivió Daniella Álvarez por dejar el cargador de su prótesis

La exseñorita Colombia Daniella Álvarez compartió con sus seguidores todo el proceso de su enfermedad que la llevó a quedar con una limitación en su movilidad. Asimismo, se ha mostrado resiliente y fuerte en su proceso de recuperación y ha compartido algunas anécdotas.

Además: En fotos: Las lujosas vacaciones de Cristiano Ronaldo junto a su familia

Esta semana, la barranquillera viajó a Estados Unidos a cumplir algunos compromisos, pero olvidó su cargador en Colombia y quedó, literalmente, varada.

A través de historias en su cuenta de Instagram, mostró el momento en que este aparato, que le facilita la movilidad, se descargó y empezó a pitar.

“Imagínense que hoy me levante aquí en Miami sin batería en mi prótesis y se me había quedado el cargador en Colombia. No saben la osadía que ha sido esta situación”.

Daniella escribió que se angustió mucho y hasta lloró, porque sin carga la prótesis no funciona y tampoco llevó su silla de ruedas.