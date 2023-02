"No quiero más bótox": Margarita Rosa de Francisco quiere envejecer con dignidad

El video en TikTok de Margarita Rosa de Francisco alcanzó los 3,3 millones de visualizaciones y la mayoría de sus seguidores le echaron flores por su decisión, pues es un proceso natural de todos los seres humanos. No obstante, no faltaron quienes le dieron palo y hasta se atrevieron a decirle que lucía mucho mayor.

“Yo en este momento tengo 57 años y el espectáculo de mi propio envejecimiento es algo que no me lo quiero perder. No quiero ponerme más bótox ni rellenos ni nada de eso. Estoy curiosa de ver cómo es el proceso de mi envejecimiento”, resaltó Margarita Rosa de Francisco.