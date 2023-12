"No soy de mostrar mis cosas, prefiero que piensen que estoy en la inmunda": Yina Calderón

El terreno de Calderón no es solo un pedazo de tierra, hay Glampings de diseño exclusivo, tres imponentes casas, jacuzzis al aire libre y hasta un parque infantil, todo estratégicamente distribuido en su propiedad. Las imágenes revelan un estilo de vida que va más allá de las fajas y las polémicas redes sociales.

Ante la avalancha de comentarios, Yina Calderón declaró: "Esta es mi casa, es súper grande, pero yo no soy de presumir ni de mostrar mis cosas.

Los cuartos son encantadores, la vista es increíble, hay un jacuzzi al aire libre y la estoy vendiendo solo porque casi no vengo, pero no tengo afán porque no necesito la plata". Con estas palabras, la influencer dejó claro que su hogar es parte del reflejo de su éxito desde que saltó a la fama./Con información de redes sociales.