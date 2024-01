“No tengo un mal corazón”: ‘Tarzán’ apareció llorando en un video

En medio de una polémica legal, el exconcursante del ‘Desafío’, conocido como ‘Tarzán’, enfrenta serios cargos relacionados con un presunto fraude vinculado a las tiendas Ara. Se le acusa de recibir dinero que supuestamente fue robado a la empresa. Aunque ‘Tarzán’ niega rotundamente su participación en el fraude, la justicia le ha otorgado casa por cárcel mientras se resuelve su situación legal.

Según el exconcursante, su implicación en el caso se debe a que prestó su cuenta bancaria a un amigo, quien le consignó 20 millones de pesos, pero la transacción solo pudo realizarse por 18 millones. El bloqueo de su cuenta bancaria y su posterior captura se produjeron por los delitos de concierto para delinquir, delitos informáticos y hurtos, entre otros.

Sin embargo a ‘Tarzán’ según lo dicho no le ha sido fácil lidiar con la situación: “Como todos ustedes, soy un ser humano y pues obvio me duelen las críticas, me duele lo que digan los demás, me hiere. Como todo ser humano, tengo un corazón, un alma, un espíritu”, compartió ‘Tarzán’ en un video publicado en Instagram. Aseguró que en este caso no cometió ninguna maldad y actuó únicamente como un favor hacia su amigo.

“Por eso me duele cuando escriben este tipo de cosas, porque sí, es feo. En fin, amigos, yo no tengo un mal corazón, yo puedo decir que siempre he tratado de hacer lo bueno, no me meto con nadie, actué de buena fe, les juro que si yo hubiese sabido, no iba a ensuciarme por una miseria“, añadió entre lágrimas.

Finalmente, el exconcursante aconsejó a sus seguidores que sean cautelosos y desconfíen de aquellos que dicen ser amigos, subrayando la importancia de cuidar de cerca a quienes los rodean para evitar posibles daños en sus vidas.

Información de: El Universal.