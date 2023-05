Karol G ha dado mucho de qué hablar por su cuerpo. Eso sí siempre con el mensaje de que nos debemos aceptar tal cual somos. Sin embargo, ella no siempre ha sido como está en la actualidad y en esta oportunidad recordaremos su pasado.

En Vanguardia nos pusimos a esculcar el Instagram de la Bichota y nos encontramos con una foto que ella publicó por allá en 2015. Se trata de una instantánea que le tomaron a la reguetonera en la playa y para la cual posó en bikini.

En ese entonces la figura de Karol G era más delgada y su cola no era tan protuberante como luce en la actualidad. Al parecer, no se había sometido al tratamiento de belleza que, ella no ha reconocido, pero que le habría ayudado a aumentar el tamaño de su ‘booty’.

Así se veía Karol G cuando no era caderona: