“No tuve para un vestido nuevo”, Socorrito, de Los Montañeros, lloró recordando su pasado

La querida familia conocida como 'Los Montañeros', ha conquistado los corazones de millones de seguidores en las redes sociales con su contenido divertido y genuino. Originarios de Manizales, Socorrito, Oswaldo, Alex y Alejandro compartieron durante una entrevista conTropicana, algunos detalles sobre la trayectoria por la que han tenido que pasar para llegar hasta donde están actualmente.

En el encuentro radial, Socorrito contó cómo la incursión en las redes sociales y en el mundo digital le cambió la vida en varios aspectos, entre estos la parte económica. Y es que, este grupo de creadores de contenido empezó a trabajar con las uñas y con muchas ideas en la cabeza para ganar seguidores y darse a conocer. Aunque según señalan no fue trabajo sencillo incursionar en este mundo y las dudas eras varias, se atrevieron a darse una oportunidad con el humor y generar videos que de alguna manera reflejara tradiciones colombianas o algunas costumbres que se viven al interior de los hogares de este país.

En un momento dado, Socorro reveló con tristeza en su voz y lágrimas en sus ojos, que antes tenía muchas limitaciones financieras que la llevaban a sentirse triste, pero que ahora, tiene la oportunidad de adquirir sus cosas y esto le da paz.

“Porque la verdad, yo... ay me dan ganas de llorar... yo nunca tuve para comprarme un vestido nuevo. Yo me vestía con ropa arreglada” expresó la mujer, destacando la superación de las dificultades económicas que en su momento aquejaron a la familia. En ese momento sus hijos hicieron énfasis en la importancia de superarse pero mantener la humildad, ya que como argumentan ellos, el dinero y la fama no tienen por qué cambiar lo que se lleva dentro.

“Nosotros también, las familias donde mi mamá trabajaba le daban la ropa de los hijos, entonces mi mámá cogía todo eso (...) Yo no le veo problema y nos parece muy bonito. Tratamos de tener siempre los pies sobre la tierra, sabiendo de dónde venimos y hacia dónde vamos", resaltó Alex. 'Los Montañeros' siguen generando contenido cada vez más visto y compartido en redes sociales, en especial en Facebook.

