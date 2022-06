Christian Nodal y J Balvin son los protagonistas de la tiradera más sonada en las últimas semanas.

Luego de que el artista colombiano publicara unas fotografías en broma comparándose con el nuevo look del mexicano y este le cayera en insultos, el intérprete de ‘Probablemente’ decidió lanzar una tiradera titulada ‘Girasol’ donde le dijo a J Balvin que era “un chiste cada que intentas cantar”.

Ahora, Nodal dijo durante su más reciente presentación en Morelia, México, que se arrepentía de haber hecho la tiradera que le dedicó al paisa y le pidió disculpas, además, aseguró que esta canción no era para el colombiano sino para todos sus haters.

“Dos días encerrado haciendo una canción que, aunque me arrepentí y me arrepiento, ya no hay manera de pararla, va a salir. Quiero decirles algo, no hay que ser mier... en la vida porque estas cosas son las que pasan cuando no se es consciente de cuánto daño le podemos hacer a las demás personas. Respétense y respeten a los demás”, dijo Christian.

Y continuó: “Hay que amarnos mucho, somos solo una raza, la raza humana. No hay que hacernos mier... no hay que pisar los sueños de nadie. Lo siento mucho, Balvin. Todos somos seres humanos y tenemos nuestros 5 minutos de pendejismo. Yo la he embarrado muchísimo, pero aquí estoy y cada situación la he arreglado”.

Luego, manifestó su comprensión con Balvin porque, según él, todos tenemos minutos donde comentemos errores.

“Esa canción no es para Balvin. Es para toda la gente de mier... que no me permite olvidar mi pasado y no me permite recuperarme como ser humano. Balvin solamente era un referente de la inconsciencia que existe en este mundo. No es Balvin, es el mundo”, concluyó.

¿Qué dijo J Balvin al respecto?

Este domingo, el artista colombiano respondió a las disculpas de Nodal por medio de sus historias de Instagram, J Balvin aseguró que lo hizo sin ninguna intención de ofender a su colega y con esto puso fin a la sonada polémica.

“Obviamente, no soy nadie para juzgarlo. Estaba pasando por un mal momento y yo hice mi chiste sin mala intención. Entiendo su punto de vista y aquí estamos en buena vibra. Paz, yo no soy nadie para juzgar y no soy el dueño de la verdad, nunca lo seré”, dijo inicialmente Balvin.

Agregó que “hágale, parcero, todo bien. Estamos es para dar ejemplo y no para andar por ahí regando oscuridad y mal ejemplo a la sociedad porque a la final nos sigue muchísima gente y es parte de nuestra responsabilidad. Él pidió disculpas públicas y yo públicamente también lo hago. Es un caballero por hacer lo que hizo y respeto eso más que nada”.