La barranquillera, bajo el título "BZRP Music Session #53", lanzó el pasado mes de enero la colaboración con el célebre productor argentino Bizarrap, la cual no ha parado de sonar en medios de comunicación y redes sociales, con versos consagrados a la trama de despecho que envuelve a la pareja y dardos contra el deportista y su nueva novia, la joven española Clara Chía, de 23 años.

Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también", "Cambiaste un Ferrari por un Twingo", "Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores ni me supliques", "A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú", son algunos de las frases de su canción que con juegos de palabras, Shakira deja evidente quiénes son los destinatarios de sus letras.

Por el momento, sus fans están cada vez más emocionados pues, han surgido varias especulaciones que indicarían que estas no son las únicas canciones de Shakira, sino que posiblemente, la famosa lanzará todo un álbum próximamente.

Ahora, todo parece indicar que la cantante barranquillera estaría preparando su nueva colaboración musical, con el músico colombiano Manuel Turizo.

De hecho, en las últimas horas, se ha filtrado un corto fragmento de lo que sería este nuevo éxito.

"Me llegó este audio!! Mi fuente NO FALLA y me dicen que este audio podría ser la colaboración entre las dos ESTRELLAS COLOMBIANAS @shakira @manuelturizo ¿te gustaría verlos juntos?", escribió de 'Dímelo King', en Instagram.

En el audio se escucha a Shakira cantando: "Hace rato tengo sed, de ti yo no sé por qué. Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía".

Escúchela aquí y díganos qué piensa:

