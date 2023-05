“Nunca he dicho no, nunca he dicho sí”: Iván Lalinde sobre su orientación sexual

El reconocido presentador, Iván Lalinde, que ha trabajado en diversos programas de televisión en Colombia, como El Precio es Correcto, El Desayuno, La Voz y Día a Día, se abrió ante la pregunta de la presentadora española sobre su orientación sexual.

Lalinde, quien siempre se ha caracterizado por su espontaneidad y frescura en televisión, respondió que no le parecía necesario hablar del tema de su orientación sexual, ya que es algo muy íntimo. “Nunca he dicho no, nunca he dicho sí”, afirmó el presentador.

Sin embargo, decidió poner como ejemplo que no era problema, al decir su nombre y su orientación sexual. “Y cuando me lo preguntan en las redes digo, en serio me están preguntando esto, a ti qué te importa con quién c*leo”, dijo Lalinde con su característico acento paisa.

Le interesa: Margarita Ortega demuestra que ‘la vida es mejor después de un reality’

El presentador fue enfático en que no le importaba la opinión de los demás después que sus padres supieran. Sin embargo, la pregunta de Eva Rey sobre la reacción de su madre al saber su orientación sexual hizo que Lalinde se emocionara y terminara con la voz entrecortada.

También reveló que durante 20 días aproximadamente su mamá le dejó de hablar luego de enterarse. A pesar de esto, Lalinde siguió sonriendo y dijo que no le importaba la opinión de los demás, ya que sus padres ya sabían.

La reacción de la madre de Lalinde refleja la realidad de muchas personas en Colombia y otros países de América Latina, donde la comunidad LGBT+ aún enfrenta discriminación y estigmatización. A pesar de que en Colombia existe una ley de igualdad de género y protección contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, muchas personas siguen sufriendo violencia y exclusión social.

En su entrevista con Eva Rey, Lalinde también habló de sus compañeros antiguos y salió en defensa de Carolina Cruz, quien ha sido objeto de críticas en redes sociales por varias situaciones polémicas por estos días.