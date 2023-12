$!‘Orgasmo’, el show con el que Antonio Sanint responde preguntas que pocos se atreven a realizar

¿Por qué llevar tu libro a los escenarios?

La herramienta que a mí más me gusta usar es la comedia escénica, entonces quería de alguna manera poner esas ideas en una en un escenario y jugar con esas ideas, bailar con esas ideas y exponerlas a un público que siento que necesitan saberlo.

¿Cuáles fueron los retos que afrontaste durante la preparación de este show?

Por ejemplo llegar al punto correcto, llegar a la sazón correcta que no sea vulgar, pero que sea chistoso. Es muy fácil resbalarse por el camino vulgar, entonces fue encontrar un una mitad muy específica.

¿Cuáles fueron las preguntas que tú mismo te hacías y que pudiste responder durante la investigación que realizaste para el stand up comedy?

Me acuerdo que hacia los 21 años yo tenía como una depresión real, me sentía muy solo y estaba fuera del país, entonces fui a donde una psicóloga y esa psicóloga me ayudó muy rápido a resolver lo que tenía, pero me dijo que era bueno quedarme un tiempo más charlando, que a veces salía algo más y yo a veces llegaba al consultorio y no tenía qué preguntar, no tenía tema, yo ya me estaba sintiendo bien; entonces empecé a hacerle preguntas como oiga, una vez vi a un señor muy guapo, se me hizo guapo, será que soy gay, o el otro día estaba con una novia muy guapa y no me funcionó, qué está pasando. Me explicaba muchas cosas y de ahí empecé a investigar otras más.

