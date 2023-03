Cada entrega de premios tienen a sus celebridades y sus estilistas que logran hacerse notar, por decirlo de la mejor manera posible, y esta gala de los Óscar 2023 no podría ser la excepción. Este, algunas extravangancias en la alfombra roja puede ser ignoradas, pero eso es gracias a que otras, definitivamente, no tienen justificación. A continuación, las peores extravagancias en la alfombra roja de los premios más importantes del cine, tanto hombres como mujeres.

Harry Shum Jr. Cuando se trata de la moda de los Óscar, los hombres van a lo seguro y aunque parecía que Harry Shum Jr. no iba a tener mayores contratiempos, de alguna manera consiguió sabotearse con este Adeam que hace que las solapas no logren el sentido de lo que quería transmitir.

Florence Pugh Florence Pugh, que ha recibido muy buenas críticas por sus actuaciones, definitivamente no acertó con su vestido para la gala de los Óscar. Y si bien es cierto que su idea era semejar el estilo del siglo XIX, abierto hasta el busto y es elegante, juvenil y un poco punk, la verdad es que no le queda bien el color, el accesorio no se corresponde con el vestido y su peinado no la favorecía.

Riz Ahmed El ganador del Premio de la Academia Riz Ahmed nos obliga a hacernos una pregunta inusual con su look de Prada: ¿No habría sido más fácil ponerse una camisa con un cuello grande? No tiene sentido.

Laverne Cox Laverne Cox es una mujer increíblemente hermosa, pero este vestido de Vera Wang que decidió usar no la favorece para nada. La red en el torso no combina en absoluto con su piel y surge la pregunta: ¿qué pasa con su manga desprendida? No tiene mucho sentido que digamos.

Ashley Graham Amamos a Ashley Graham y si alguien podría hacer que este Alberta Ferreti funcione, es una modelo. Pero el look de “ropa interior de abuelita debajo de la red transparente” ya no tiene sentido.

Jessie Buckley La actriz irlandesa y nominada al Óscar 2022 a la Mejor Actriz de Reparto, Jessie Buckley, es el desafortunado ejemplo de que por mucho que se quiera transmitir, la sencillez es lo mejor. Este vestido es tan pesado con las mangas gigantes, el escote alto y el encaje que parece áspero. Es terrible.

Eva Longoria Todos sabemos que todo lo relacionado con la moda y la belleza es subjetivo, por lo que debemos reconocer que casi nunca amamos el look mojado para el cabello y el maquillaje de la alfombra roja. Este Zuhair Murad no es lo mejor, pero el look de Eva Longoria lo hizo peor aún.

Allison Williams El vestido podría haber funcionado, pero hay ninguna razón para añadirle extravangancia con el único fin de sabotear aún más esta elección de un Giambattista Valli de por sí complicada. Lo que pasa con este look es que su vestido ya tiene tantas cosas que realmente no necesitaba más.