Ana del Castillo es una de las cantantes de vallenato más famosas del país, y que ha cosechado muchos triunfos gracias a su gran talento, sin embargo, también ha sido blanco de muchas críticas por ser una mujer bastante polémica.

En los últimos días, desató una más de las muchas de ellas, la artista publicó en su cuenta de Instagram un carrete de fotos en las que se le muy sexy con una peluca negra, su cuerpo semidesnudo vestido con un abrigo negro de felpa y una tanga bastante sexy. Con un texto que recita: “Algunas personas causan felicidad a donde van. Otras, cuando se van”.

Sin embargo a muchos de sus seguidores, pareció no gustarles sus fotografías, y desataron una lluvia de comentarios en el post de la cantante.

"A mis ojos creo que ese maquillaje no le hace justicia a lo bella que es", “Preciosa bebé, pero diles que no te echen tanto Photoshop, ya tú eres preciosa”; “No, pero el asesor o mánager de ella parece más su enemigo”; “Que foto tan macabra, da miedo. Nada tiene de sensual. Estar semidesnuda no indica sensualidad”; “Se parece a la Tigresa del Oriente”; “Tremendo filtro el que le colocaron”, dijeron los seguidores.

Aunque otros aprovecharon para elogiar su belleza: “Ella es divina y tiene el cuerpower”; “Sin duda alguna te mereces cada volcán de bendiciones”; “Estás muy bella”; “Te pasas. Eres hermosa por dentro y por fuera mi reina”; “Te luciste con estas fotos”, escribieron los usuarios.

Ana del Castillo se encuentra nominación en los Latin Grammy 2023, donde competirá en las categorías de Mejor Nuevo Artista y Mejor Álbum Cumbia Vallenata. El evento musical que reconoce el talento latino se celebrará el próximo 16 de noviembre en la ciudad de Sevilla, España.