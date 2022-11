¿Otra vez en el ojo del huracán? Critican a Yina Calderón por su negocio de los Simpson

Hace algunos días Yina había manifestado que su sueño era hacer una especie de museo de Barbie, sin embargo, no fue posible, ya que le negaron unos permisos para poder abrir el local. Sin embargo, la empresaria no se rinde y ahora está construyendo su propio spa.

Asimismo, Yina mostró cómo va quedando el lugar de los icónicos personajes amarillos, pero a los internautas no les gusto nada y le dejaron bastantes críticas porque aseguran que no es una idea original y que ella ya no sabe qué inventar para ser polémica.