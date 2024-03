¿Paola Jara está embarazada? Jessi Uribe aclaró los rumores

Desde que Jessi Uribe y Paola Jara comenzaron su relación, las redes sociales han sido escenario de numerosos rumores sobre su vínculo. Los artistas han sido objeto de una amplia variedad de comentarios, especialmente al principio, cuando muchos seguidores no aceptaban que el cantante santandereano iniciara un romance con la cantante antioqueña, estando aún casado con la madre de sus cuatro hijos.

En varias ocasiones se ha especulado sobre un posible embarazo de Paola Jara, lo que ha llevado a la artista a desmentir esa información, afirmando que inicialmente no estaba en sus planes, pero que sí ha considerado la posibilidad junto a su esposo Jessi Uribe.

Cuando se le preguntó una vez sobre la idea de ser madre, respondió: "Ustedes sí me preguntan este tipo de cosas. Eh, no sé, vamos a ver qué nos depara el destino. Pero sí me imagino, y me encantan los bebés, me encantan los niños, los amo muchísimo".

Recientemente, ha surgido un nuevo rumor sobre este tema, pero en esta ocasión fue Jessi quien respondió a los comentarios. Utilizando la dinámica de 'preguntas y respuestas', el artista aclaró de manera sarcástica que su esposa no está embarazada.