“Paola Jara y Jessi Uribe sonríen para una foto y después hacen la cara”: Tatiana Murillo ‘Barbie’ destruyó a varios famosos

La espectacular Tatiana Murillo ‘Barbie’ con cada una de sus publicaciones llena de mucha vitalidad en sus redes sociales, pues la energía que emana con su mirada, sonrisa y sensualidad atrapa a más de uno de los seguidores que conforman su comunidad digital, pero también con sus comentarios.

Y esta vez no ha sido la excepción y es que bajo la dinámica de preguntas y respuestas de la red social Instagram ha respondió a diversos cuestionamientos sobre la vida de las celebridades colombianas, por lo que no se quedó callada.

“¿Famosos que no soportes?” es una de las primeras preguntas que se atrevió a contestar y dijo que le encantan e incluso aseveró que hará una sección que se llame “desenmascarando a famosos”.

“Paola Jara y Jessi Uribe, perdón, esos son de los que sonríen para una foto y después hacen la cara. O sea, definitivamente, mal con los seguidores, mal a la hora de dar entrevistas, mal a la hora de compartir incluso con las mismas personas que los contratan, terrible. Eh ‘La Liendra’ y Dani Duke, sí, los conocí, los he visto dos veces, los he analizado, yo me muevo mucho con influencers y de esos tampoco me gustan”, dijo Tatiana Murillo.

Por otra parte, también decidió hablar sobre la polémica Yina Calderón en otra pregunta que le llegó, por lo que estableció comparaciones con México sobre lo que consideran “lo peor allá” para definir su postura con respecto a ella.

“¿Ustedes se imaginan nosotros los colombianos tener que admitir que lo más patético que tenemos en el país, en la farándula colombiana, es Yina Calderón? Estamos a años luz de México”, agregó.

Luego respondió sobre lo que le parece la nueva pareja del creador de contendido Yeferson Cossio, y aseguró que le parece espectacular y divina, pero decidió enviar un consejo.

“Ojalá aprenda de la ex del otor, que ahorita esa mujer dentro de tres años nadie se va a acordar de ella y es que uno darse a conocer por ser la novia de, la esposa de, la amiga de y no tener un nombre propio trae consecuencias y se pagan algún día”, puntualizó.

Sobre la nueva relación del cantante Jhonny Rivera dijo es “puro marketing”, y lo comparó con Alina Lozano y Jim Velásquez sin mencionar sus nombres. Agregó que la joven canta lindo, pero que necesita de “propaganda barata”.