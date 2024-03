¿Parto sin anestesia? Así será el nacimiento del segundo hijo de Camilo y Evaluna

Dos años después del nacimiento de Índigo, Camilo Echeverry y Evaluna Montaner compartieron la emocionante noticia de que están esperando su segundo hijo. La revelación fue compartida a través de un video publicado por la artista en su cuenta de Instagram, donde de fondo se escuchaba la voz de su esposo recitando un poema dedicado a ella.

En la descripción de la publicación, la cantante de "Me liberé" compartió que la llegada de su próximo bebé fue cuidadosamente planificada. Se percató de su embarazo algún tiempo después de considerar la expansión de la familia.

“En un vuelo de Madrid a Miami empezamos a imaginarte con nombre y, un par de semanas después, supimos que ya nos venías acompañando. Qué ilusión nos da conocerte. Tu hermana mayor ya te quiere cuidar. Amaranto, nos sentimos honrados de ser tus papás. Oficialmente, los Echeverry-Reglero somos cuatro”, afirmó la pareja de artistas.

Lea también: La dura enfermedad degenerativa que enfrentó Ángelo, el hijo de Luly Bossa

De igual manera, la pareja confirmó que su segundo hijo será llamado Amaranto. En los comentarios de la publicación, Camilo compartió la conmovedora historia de cómo Índigo tuvo su primer encuentro auditivo con su futuro hermano mediante el uso de un estetoscopio. “Cuando escuchamos el corazón de Amaranto, era tan fuerte y tan rítmico que Índigo gritó: ‘Caballo’”.

En una reciente entrevista para el programa Molusco TV en Adolescentes Podcast, el artista bogotano compartió que actualmente se encuentra inmerso en estudios para aprender los cuidados y atenciones necesarios para asistir a Evaluna durante su segundo parto.

Le puede interesar: El dinero que ganaba Juliana Velásquez cuando trabajó en 'El Club 10'

“He leído y he estudiado montones porque quiero asistir a la partera en este parto. En el parto de Índigo estuve como acompañante activo, pero no tenía el conocimiento como para asistir activamente. Quisiera recibir a Amaranto yo directamente, es complejo, no es ‘pon las manos’, no, eso todo un asunto”, afirmó Camilo.

Además, compartió que su esposa lo tiene estudiando constantemente, para que pueda apoyarla y ser su sostén en este momento tan "hermoso y complejo que se espera sea en el próximo mes de agosto", ya que anhelan que Amaranto nazca de forma natural, es decir, sin anestesia, epidural o cesárea.