La segunda temporada incluye 82 episodios. La producción, que fue estrenada primero en Telemundo en enero, en cambió, no cosechó buenas cifras en este canal de televisión latina en Estados Unidos y fueron más las críticas que recogió.

Las cifras de Netflix

Según la página oficial de estadísticas de la plataforma top10.netflix.com, esta segunda temporada fue la segunda más vista en las series (en un idioma diferente al inglés) entre el 14 y el 18 de agosto pasados con cuatro semanas en el top 10 y un total de 23.950.000 horas de visualización.

Esta temporada ha sido número uno en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela y España.

En las cifras globales e históricas, y sumando series en inglés y otros idiomas, El juego del Calamar y su temporada 1 sigue imparable con 1.650.450.000 horas de visualización, seguida de la cuarta temporada de Stranger Things con 1.352.090.000 horas, La casa de papel parte 5 con 792.230.000 horas, y las dos temporadas que lleva Bridgerton con 656.260.000 horas la segunda y 625.490.000 horas la primera.

Las cifras de Pasión de Gavilanes 2 del 18 de agosto

De acuerdo a la página wwwflixpatrol.com que cada semana entrega el top de las películas y series más vistas de las principales plataformas de streaming, la telenovela, que se grabó en Colombia, fue la octava serie más vista en el mundo y la primera latina en el top del 18 de agosto.

Este es el top de las series más vistas de Netflix en el mundo según Flixpatrol de este 18 de agosto:

1. The Sandman

2. Never Have I Ever

3. Extraordinary Attorney Woo

4. Locke & Key

5. Manifest

6. Stranger Things

7. Better Call Saul

8. Pasión de gavilanes

9. Zeytin Ağacı

10. Virgin River

La serie más vista en HBO es “Pretty Little Liars: Original Sin”, en Disney es “Bluey” y en Prime Video es “The Boyz”.

En cuanto a películas, la de más reproducciones en Netflix es “Day Shift”, en HBO es “The Batman”, en Disney es “Lightyear” y en Prime Video es “Thirteen Lives”.