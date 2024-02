Paulina Rubio aseguró que la maternidad es difícil: "es un trabajo que no se acaba nunca"

La cita se iba a cumplir hace más de siete meses en el Movistar Arena de Bogotá, pero fue aplazado por razones que no fueron del todo claras, pero que para muchos pasaba un poco por el estado de ánimo de la artista mexicana, quien meses atrás había sufrido la dolorosa pérdida de su madre.

Tras participar en la última Semana de la Moda de Nueva York, Paulina Rubio habló con Colprensa de su regreso a los escenarios del país y el arranque de esta ambiciosa gira de conciertos.

¿Difícil darle gusto a todos en un solo show?

Tendríamos que hacer varios shows con distintos repertorios para poder darle gusto a todos, los que quieren escuchar mis canciones de los 80 un concierto con sólo las canciones de los 90 y otro con los 2000, y ahora seguimos en pie con mucha ilusión, siendo un camaleón, no teniendo género y queriendo llegar feliz con los fanáticos.

Artísticamente, ¿En qué momento se encuentra Paulina Rubio?

Realmente estoy en rojo fuego y no por San Valentín, sino por este inicio del Año Nuevo Chino, con el Dragón de Madera, donde tendrás que hacer que las cosas sucedan en lugar de esperar a que sucedan.

Empecé el año siendo líder de mi propio barco, capitán de mi propia vida, con tu empresa, con tus músicos, teniendo muy claro hacia dónde vas, sin importar por dónde va a venir el viento.

Siempre ha sido muy familiar mi público. Mis canciones siempre han sido familiares, quizás muy juguetonas. Me encanta saber que a mis shows van mis fans con sus hijos. Lo recibo con mucho amor.

¿Y su faceta de empresaria?

Sigo aprendiendo, sigo teniendo diferentes proyectos en diferentes ramas de manera intrépida, con mucha energía, y es algo que me gusta cada día más.

¿Cómo recarga energía?

Amo dormir, amo meditar, soy una mujer atleta de mente, cuerpo y alma. Para mí el trabajo más difícil es ser mamá y es un trabajo que no se acaba nunca. Con eso y aprendiendo a desbloquear mi cuerpo, mi mente y alma, Si estoy de vacaciones, en Navidad, pues no quiero estar trabajando, pero si ahora estoy de tour, me quiero comer el mundo junto a mis fans.

¿Qué viene para este año para Paulina?

Tendremos nuevas canciones, estoy trabajando en ello, estamos en la edición de un nuevo videoclip, para más adelante lanzar un nuevo álbum, pero la prioridad ahora es la gira de conciertos, junto a otros proyectos que iremos presentando a lo largo de este año.

¿Cómo ve la actualidad de la música colombiana?

Disfruto muchísimo ver lo que está sucediendo ahora. Disfruto y admiro mucho a los colegas colombianos, de todas las generaciones. Obviamente, la nueva es increíble, por eso se les quiere y se les admira.

¿Cómo ve el estado actual de la industria discográfica?

La música será universal por siempre más allá de la industria discográfica y sus cambios. La música es la medicina del alma y hay que amarla, honrarla, para divertirse sin egos. Así se hace la mejor música.