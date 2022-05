Los artistas santandereanos Ana Naranja, Bela y Panpan serán los teloneros del concierto de Pavlo.

Pavlo llega a la ciudad como parte de su gira nacional “Eterno Retorno”, producto de su primer álbum y del éxito que su música ha tenido en las plataformas musicales.

“El Eterno Retorno está basado en un gran desamor y es hermoso cuando la gente se me acerca y me dice: ‘Pavlo, llevo tiempo escuchando esta canción, no me la puedo sacar de mi cabeza porque me recuerda a esta persona’ o ‘me ha ayudado a superar a esta otra persona’ o ‘refleja exactamente como me siento en este momento’. Es un ejercicio que he sentido con mi último álbum y que me encanta muchísimo”, explica Pavlo.